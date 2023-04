Giovanni Musso, presidente Fidas Nazionale “Un grandissimo riconoscimento frutto soprattutto di un grande lavoro di squadra. Un immenso onore, ma anche uno stimolo a proseguire in questa direzione”

L’alto valore sociale e sanitario del costante e capillare lavoro sul territorio svolto da Fidas per divulgare la cultura della donazione di sangue ottiene per il 61° Congresso nazionale un altissimo riconoscimento istituzionale: la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.

“Ricevere questo ambito premio è per noi un immenso onore – dichiara Giovanni Musso, presidente Fidas nazionale. Un premio che rappresenta soprattutto il frutto di un grande lavoro di squadra: quello di tutti i volontari che ogni giorno si impegnano perché la donazione di sangue sia sempre di più un gesto di ampia, forte e gratuita partecipazione pubblica L’obiettivo di Fidas e delle sue federate è far sì che il nostro Paese non dimentichi mai la sua vocazione solidale – prosegue Musso – e continui a divulgare l’importanza di un gesto che è indispensabile a salvare vite e a garantire salute a un’intera comunità. Poter condividere con tutti i nostri associati in sede assembleare – conclude il Presidente Fidas – un riconoscimento così importante rappresenta non solo un grande momento di gioia, ma soprattutto un grande stimolo a proseguire in questa direzione. Il mio più sentito grazie al presidente Sergio Mattarella e ai nostri oltre 500 mila volontari, senza i quali tali risultati non si potrebbero davvero raggiungere”.