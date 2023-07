Violenti temporali hanno colpito la Lombardia, in particolare Milano e alcune altre zone, causando danni e una tragica perdita di vite umane. Una ragazza di 16 anni è deceduta mentre si trovava in un campo scout a Corteno Golgi, nel Bresciano, colpita da un albero abbattutosi a causa del forte vento. Questo è il secondo decesso causato dal maltempo in meno di 24 ore, dato che un’altra donna era stata travolta da un albero a Lissone, in Brianza, a causa di una potente perturbazione.

La tempesta ha causato seri danni anche alle infrastrutture di trasporto: un convoglio Trenord proveniente da Milano è stato bloccato a causa di un guasto alle infrastrutture di Rfi, costringendo i passeggeri a essere evacuati e trasferiti in altre stazioni.

Le condizioni meteorologiche hanno peggiorato nel corso della notte, con una bufera che ha provocato il crollo di alberi, tetti e segnaletica. La rete elettrica dell’Azienda Trasporti Milanesi è stata danneggiata, causando interruzioni dei servizi di tram, filobus e autobus, mentre le linee della metropolitana sono rimaste operative ma con ritardi.

Anche altre zone della Lombardia sono state colpite, tra cui Lodi, il Pavese e il Bergamasco, con segnalazioni di danni e situazioni di emergenza.

Inoltre, due gruppi di 17 scout sono stati sorpresi da una tempesta di acqua, grandine e vento mentre campeggiavano all’aperto sull’Altopiano di Folgaria. Grazie all’intervento del Soccorso Alpino, sono stati soccorsi e portati al sicuro in una palestra locale.

La situazione è stata difficile da gestire per i soccorritori, ma con il loro tempestivo intervento, sono riusciti a mettere in salvo le persone coinvolte. Le autorità locali hanno dovuto affrontare una serie di sfide per riparare i danni causati dal maltempo e garantire la sicurezza dei cittadini.

Questi eventi meteo estremi sottolineano l’importanza di adottare misure di prevenzione e sicurezza, oltre a un tempestivo coordinamento delle risorse di soccorso per fronteggiare situazioni di emergenza.