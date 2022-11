Una commedia divertente, con le bravissime attrici Lara Feleppa e Monica Falconi per la Regia di Gabriele Zedde. Al Piccolo Teatro di Acilia questo week end è possibile vedere H2

Fine anni ’70. In un comprensorio di edilizia popolare occupato abusivamente, due donne, amiche e dirimpettaie, mettono al mondo nello stesso luogo e nel medesimo istante due bambine: Luce e Chiara. Le piccole sono in realtà sorellastre poiché il loro padre, saputo della gravidanza della moglie e dell’amante, decise di scappare sparendo per sempre dalle loro vite. Le donne, superati i conflitti generati da questa situazione, decidono di far fronte comune e di crescere insieme le bambine come un’unica famiglia.

Giorni nostri. Luce che nel frattempo, per paura che le occupino casa, continua a vivere nell’appartamento senza quasi mai uscirne (da qui l’H24 del titolo), riceve un giorno la visita di Chiara, dopo ben ventidue anni che non si era mai fatta né vedere né sentire. L’incontro è burrascoso, pieno di risentimento e astio per divergenze mai risolte. Chiara è in fuga da una vita complicata, e Luce, malgrado una forte riluttanza, si troverà quasi costretta ad aiutarla.

Dialoghi esilaranti, ritmo al fulmicotone e colpi di scena per una commedia che parla di rapporti umani con brio e leggerezza, senza tralasciare momenti più intensi e commoventi.

