Al via i saldi invernali. Si parte nel Lazio il 5 gennaio, data stabilita lo scorso novembre dalla giunta regionale. Gli sconti invernali dureranno sei settimane. I saldi partiranno invece oggi in Sicilia e Basilicata, mentre domani, 3 gennaio, sarà la volta della Valle d’Aosta. Le altre regioni partiranno il 5, insieme al Lazio. Un giro d’affari che Confcommercio stima in 4,2 miliardi di euro, l’equivalente di 119 euro a persona. Secondo Confesercenti il budget a testa sarà più alto: 150 euro circa. In ogni caso si tratta comunque di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi.