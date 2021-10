ROMA – Inizia oggi ufficialmente a Roma il G20. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il premier Mario Draghi. Lungo colloquio con Papa Francesco.

Alle 10, alla Nuvola dell’Eur, il summit del G20, con l’arrivo dei leader accolti dal premier Mario Draghi, incentrato sui temi della lotta alla pandemia e soprattutto dei cambiamenti climatici. Alle 11.45 i lavori entreranno nel vivo con la prima sessione su “Economia e salute globale”. Alle 15 è in programma l’evento a margine “Sostenere le Pmi e le imprese femminili per crescere meglio”. Al termine della prima giornata, appuntamento con la cultura per i capi di Stato e di governo che, a partire dalle 19.00, si godranno una blindata visita alle Terme di Diocleziano prima di spostarsi al Quirinale per la cena con il presidente Sergio Mattarella. In previsione anche incontri bilaterali, tra cui quello del premier Draghi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e quello sull’Iran tra i presidenti Joe Biden, Emmanuel Macron, la cancelliera Angela Merkel e il premier Boris Johnson.

Intanto protesta in mattinata sulla via Cristoforo Colombo a Roma per il G20. In 50 del Climate camp hanno bloccato il traffico, sedendosi al centro della carreggiata. Le forze dell’ordine hanno poi sgomberato i manifestanti.