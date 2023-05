Volodymyr Zelensky si prepara ad intervenire personalmente al G7 di Hiroshima, appena iniziato in Giappone. Questa notizia, riportata da vari media internazionali, tra cui Bloomberg, ha sorpreso molti, dato che ieri il primo ministro giapponese Fumio Kishida aveva annunciato che il presidente ucraino avrebbe partecipato tramite videoconferenza a una sessione prevista per domenica. Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa la volontà di Zelensky di essere presente a Hiroshima, con l’obiettivo di incontrare leader come il primo ministro indiano Modi e il presidente brasiliano Lula, che fino ad ora sono stati neutri o poco ostili nei confronti dell’aggressione russa contro Kiev.

Nel frattempo, Kiev e altre città dell’Ucraina sono state nuovamente attaccate dalle forze russe prima dell’alba, secondo quanto dichiarato dall’esercito ucraino. L’esercito afferma di aver intercettato tutti i droni esplosivi che hanno preso di mira la capitale. “È il decimo attacco aereo in 19 giorni nel mese di maggio”, ha scritto l’amministrazione militare della città di Kiev su Telegram, segnalando “diverse ondate” di droni esplosivi durante la notte. “Tutti i bersagli aerei rilevati che si muovevano in direzione della città sono stati distrutti”, ha aggiunto. Funzionari militari e media locali hanno riferito anche di esplosioni a Leopoli, Rivne, Kherson e Kryvyi Rih. Sono già nove gli attacchi avvenuti in 18 giorni, caratterizzati da una potenza, intensità e varietà senza precedenti.

La capitale ucraina, Kiev, vive un’altra notte di esplosioni, con missili e droni russi che continuano a prendere di mira la città, costringendo i cittadini a cercare rifugio e a vivere nell’ansia. Ma se la notte è il momento dei russi, il giorno è quello della vendetta non rivendicata degli ucraini nella Crimea occupata. Infatti, un treno che trasportava grano è deragliato a Simferopoli senza causare vittime. Otto vagoni sono deragliati, di cui cinque ribaltati. Le ferrovie filorusse della regione hanno dichiarato che si è trattato di un attentato, mentre Kiev ha precisato che quella linea è utilizzata per il trasporto di armi per i russi e che finché gli invasori rimarranno nella penisola, non ci sarà pace per quel territorio.

Nel frattempo, l’Ucraina festeggia un nuovo successo nella difesa aerea. Nella notte, l’aeronautica ucraina ha abbattuto 29 missili da crociera su 30 e 4 droni. A Kiev, la caduta dei detriti ha causato incendi e danni a strutture non residenziali in tre distretti, ma il bilancio è più grave a Odessa, dove una persona è morta e altre due sono rimaste ferite.