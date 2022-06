E’ iniziato oggi il Giubileo di Platino dei 70 anni di regno di Elisabetta II segnata dalla parata di Trooping the Colour.

La 96enne regina è attesa sul balcone di Buckingham Palace, mentre la corte ne ha diffuso un nuovo ritratto sorridente, con un messaggio video in cui ella evoca i suoi “ricordi felici” non senza scrutare l’avvenire.

Il Papa ha inviato alla Regina Elisabetta un messaggio per la festa nazionale e il Giubileo di platino. Il Giubileo di Platino dei 70 anni di Elisabetta II sul trono, entra nel vivo nell’ambito dei 4 giorni di festa nazionale extra proclamati dal governo di Boris Johnson in tutto il Regno Unito dal 2 al 5 giugno.

La giornata di oggi si apre alle 10 locali (le 11 in Italia) con un’edizione speciale di Trooping the Colour, la grande parata militare, destinata a durare quasi tre ore, che si tiene abitualmente ogni anno per il festeggiamento pubblico del compleanno dell’ormai 96enne sovrana, dopo quello privato del 21 aprile, sua vera data di nascita. Come da tradizione Elisabetta è attesa sul balcone di Buckingham Palace per seguire il corteo e il sorvolo della pattuglia acrobatica della Raf, e salutare la folla che già ha iniziato a radunarsi nella zona in un tripudio di Union Jack. Accanto a lei è annunciata la presenza dei soli “membri in servizio attivo” della Royal Family: il principe Carlo, erede 73enne, con la consorte Camilla; il primogenito di questi William, secondo in linea di successione, con Kate e con i principini George, Charlotte e Louis; nonché altri due figli della regina, la seconda, Anna, e il quarto, Edoardo, con famiglia.

Non ci sarà invece il principe Andrea, secondogenito di Sua Maestà, escluso a quanto pare da tutti gli eventi odierni sullo sfondo del suo coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein; mentre il nipote ribelle Harry, giunto ieri sera dagli Usa con la moglie Meghan e i piccoli Archie e Lilibet Diana non salirà sul balcone dopo lo strappo dal ruolo senior di rappresentanza della dinastia seguito al trasferimento oltre oceano sul balcone, ma sarà comunque presente a palazzo.

In serata è previsto che la regina ricompaia poi per accendere il riflettore più alto del parco di Buckingham Palace, posto sul monumento di Tree of Trees a 21 metri di altezza, in contemporanea con uno spettacolo globale di luci che vedrà illuminarsi 3000 fari in tutto il Paese e nelle nazioni del Commonwealth. Domani sarà la volta di una liturgia religiosa di ringraziamento per il lungo regno di Elisabetta II nella cattedrale londinese di St.Paul. Sabato vi sarà l’omaggio ippico dell’Epson Derby e quello artistico-musicale del Platinum Party, animato da una sfilata di attrazioni e quindi da un mega concerto di star britanniche e internazionali. Infine, domenica 5, la chiusura “popolare” della celebrazione sarà affidata ai Big Jubilee Lunches, con party e banchetti offerti a sudditi e invitati in svariati luoghi pubblici del Regno.