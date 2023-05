VITERBO – Al via la sedicesima edizione del festival del volontariato, in programma da oggi fino a domenica 14 maggio, organizzato e promosso dal Comune di Viterbo – assessorato alle politiche sociali – in stretta collaborazione con la consulta comunale del volontariato. Questa mattina l’apertura ufficiale della serie di eventi che si susseguiranno in questi quattro giorni.

“È per me un onore inaugurare la sedicesima edizione del festival del volontariato – ha confidato l’assessore alle politiche sociali Patrizia Notaristefano -. Un appuntamento importante e molto atteso, ormai consolidato da anni nella nostra città. Un festival che mi piace ricordare torna dopo un periodo di stop di tre anni, a causa della pandemia. Oggi, finalmente, la ripartenza di una manifestazione che si è desiderato fortemente organizzare – prosegue l’assessore Notaristefano – sia da parte dell’amministrazione, che si è fatta carico di coordinare i lavori, sia da parte delle tantissime associazioni del nostro territorio, oltre sessanta, estremamente attive e propositive. Le ringrazio una a una per il prezioso contributo garantito, non solo in termini di presenza, ma soprattutto per i contenuti che andremo a condividere con l’intera città. Le ringrazio per il grande impegno, per la loro generosità e per essersi messe a disposizione di un progetto, che, diversamente, non si sarebbe potuto realizzare. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo all’associazione Viterbo con Amore che si è fatta carico dell’organizzazione della giornata conclusiva del festival, a Valle Faul, dal titolo “Il Risveglio”. In questi quattro giorni – continua l’assessore – si alterneranno momenti di riflessione, di approfondimento e cultura, musica e rappresentazioni folkloristiche a momenti che coinvolgeranno anche le scolaresche, e quindi i più giovani, pubblico a cui è principalmente rivolto il nostro messaggio legato al mondo del volontariato – aggiunge ancora Notaristefano -. Fare volontariato fa bene all’anima e al cuore innanzitutto di chi lo fa, funge da calamita nei confronti di chi abbiamo intorno, ed è provato che il dono di una piccola parte di noi e del nostro tempo amplifica gli effetti benefici del vivere civile”. Ad aprire ufficialmente il festival anche il vice sindaco Alfonso Antoniozzi, che alle parole dell’assessore Notaristefano ha aggiunto: “Il festival del volontariato ha un grande valore sociale: contribuisce fortemente a far emergere e mettere in evidenza le realtà invisibili del territorio. Le associazioni di volontariato hanno un ruolo fondamentale. Lo vediamo tutti i giorni. Ancor più lo vediamo nei momenti più difficili. Penso ai mesi più acuti della pandemia. Molte famiglie sono andate avanti proprio grazie all’aiuto e al supporto delle associazioni di volontariato”.

Infine, un messaggio della sindaca Chiara Frontini. “Il mondo del volontariato è la spina dorsale di questa città. Donare qualcosa di noi a qualcuno che è altro da noi credo sia la cosa più bella e nobile che si possa fare. A Viterbo le associazioni di volontariato sono numerose ma sono soprattutto attive, propositive e indispensabili. Grazie a ogni singola associazione per aver messo in piedi una serie di eventi che culmineranno con l’atteso ritorno della Città a Colori la prossima domenica”. Ad aprire la sedicesima edizione del festival del volontariato, in sala Regia, a Palazzo dei Priori, il convegno Sport e disabilità: una strada verso l’inclusione promosso da asd Sorrisi che nuotano Eta Beta odv. In apertura dell’incontro, dopo i saluti istituzionali, il vice sindaco Antoniozzi e l’assessore Notaristefano hanno consegnato alla presidente dell’associazione Anna Lupino una targa per il venticinquennale della costituzione della realtà associativa sportiva.

L’intero programma del Festival del Volontariato è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it nell’apposita sezione in home page dedicata alla manifestazione, sulla pagina Facebook Comune di Viterbo Informa, oppure attraverso QR code sulle grafiche.