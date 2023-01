In collaborazione con Synlab

Dopo il successo della prevenzione della mammella (ottobre 2022) e della prostata (novembre 2022), l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale in collaborazione con centri del gruppo Synlab, leader nei servizi diagnostici ed esami di laboratorio, dedica il mese di gennaio ad una campagna di prevenzione gratuita dei disturbi della tiroide. Aderire all’iniziativa della struttura del gruppo LIfenet è molto semplice. I cittadini che si presentano presso il Centro Prelievi dell’Ospedale Regina Apostolorum sito ad Albano in via San Francesco d’Assisi 50, o nei due laboratori Synlab Medilab e IV Miglio, rispettivamente ubicati a Ciampino, in Via San Francesco d’Assisi, 58 e a Roma in via Pozzobonelli, 8, per effettuare un qualsiasi esame di laboratorio potranno richiedere gratuitamente ESAME TSH e, in caso di valore patologico, saranno contattati per fissare un appuntamento gratuito per una visita endocrinologica.I giorni dedicati all’iniziativa, in tutti e tre i centri prelievo, sono il martedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 7:30 alle ore 10:30.

Synlab Lazio è orgogliosa di poter essere partner dell’Ospedale Regina Apostolorum in questa lodevole e meritoria iniziativa favorente lo screening delle patologie tiroidee, spesso misconosciute”, dichiara l’amministratore delegato Marco Buccioli. “È la prima volta che Synlab Lazio, che si considera partner di salute per i cittadini in ambito ambulatoriale, partecipa ad iniziative di questo genere in collaborazione con strutture ospedaliere della Regione. Questo dimostra l’importanza delle sinergie in campo medico e della salute pubblica, dando grande attenzione al territorio. Siamo infatti presenti – prosegue Marco Buccioli – con una rete di oltre 20 punti prelievo e poliambulatori in tutte le zone della Capitale e della Regione, oltre che con un grande laboratorio analisi centralizzato in grado di erogare circa 3,5 milioni di analisi l’anno.