“L’entrata in servizio del nuovo treno Rock Green Regionale di Trenitalia sulla linea FL1, Orte – Fiumicino Aeroporto, è una bellissima notizia per tutti i cittadini del Lazio, un buon esempio e una prova tangibile di come sta migliorando la mobilità su ferro nella nostra regione in termini di prestazioni, sostenibilità e attenzione verso l’ambiente. Tutto questo anche grazie alla stretta collaborazione di questi anni tra l’amministrazione regionale e Trenitalia, che mi auguro proceda con lo stesso entusiasmo e la condivisione di progetti importanti che abbiamo avuto fino ad ora”. Cosi in una nota l’Assessore regionale ai Lavori pubblici e Tutela del territorio, Mobilità, Mauro Alessandri.

“La Regione Lazio ha investito quasi 500 milioni, finanziamento previsto nel contratto di servizio del 2018 con Trenitalia, per il rinnovo dell’intero parco mezzi di Trenitalia e l’acquisto di 65 treni Rock super ecologici, che renderanno la flotta del Lazio la più green di tutta l’Europa entro il 2024. Risultati e numeri dunque parlano chiaro e dicono ancora una volta che in questo settore è fondamentale proseguire il grande lavoro intrapreso dalla giunta Zingaretti, continuando a migliorare l’accesso al servizio per i viaggiatori, in modo particolare per i pendolari, e riducendo tempi di percorrenza e spostamento all’interno della nostra regione”, conclude l’assessore.