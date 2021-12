VITERBO- Elezioni provinciali. E’ Alessandro Romoli, candidato di Pd e Forza Italia, il nuovo presidente della Provincia di Viterbo. Ha vinto sul suo rivale Alessandro Giulivi. Il sindaco di Bassano in Teverina è stato proclamato intorno alle 13 neo presidente e succede a Pietro Nocchi. Romoli ha vinto con il 65 per cento delle preferenze, pari a circa 58 mila voti. Alessandro Giulivi si è fermato a 33 mila voti ponderati, pari al 35 per cento. Al voto ha preso parte oltre il 94% degli amministratori locali, essendo elezioni di secondo livello.

A Tuscia Democratica (Pd e M5s) vanno cinque consiglieri, che sono Pietro Nocchi, presidente uscente, Giulia De Santis, Lina Delle Monache, Eugenio Stelliferi, Maurizio Paolozzi. Per Azzurri per la Tuscia (Forza Italia) sono andati due consiglieri che sono Giulio Marini ed Ermanno Nicolai.

Due consiglieri anche per Tuscia Tricolore (Fdi) che sono Gianluca Grancini e Luca Giampieri e due consiglieri anche per Prima la Tuscia (Lega) con Stefano Caporossi e Stefano Zacchini. Infine, un unico consigliere per la lista Per i beni comuni: Fabio Valentini.