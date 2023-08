ROMA- «Oggi il Cipess ha assegnato alla Regione Lazio, nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc), oltre 1 miliardo di euro. Plaudiamo all’impegno del Governo centrale che ha dimostrato ancora una volta concretezza di intenti».

Lo hanno annunciato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, e l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini.

«Si tratta di risorse importantissime che saranno utilizzate per infrastrutture ferroviarie come la Roma-Lido, la Roma-Civita Castellana-Viterbo, e stradali, come la Cisterna-Valmontone; ma anche per la mobilità sostenibile nella città di Roma. Inoltre, i fondi serviranno per realizzare 39 opere pubbliche nell’ambito delle zone industriali, per i Piani di zona di Roma Capitale e per la valorizzazione del patrimonio culturale», hanno spiegato Roberta Angelilli e Giancarlo Righini.