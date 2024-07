L’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bacino (Anbi) ha lanciato un allarme riguardo alla grave situazione delle risorse idriche nel Centrosud Italia. Secondo il bollettino settimanale dell’Anbi, tra tre settimane non ci sarà più acqua per l’agricoltura in regioni come Puglia, Abruzzo e Sicilia, con invasi quasi vuoti. Anche Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania e Lazio sono in difficoltà, mentre il Nord Italia è descritto come “sovrabbondante d’acqua”.

Il rapporto evidenzia che l’invaso di Occhito, situato tra Molise e Puglia, ha perso oltre 15 milioni di metri cubi in soli 8 giorni, riducendo drasticamente le risorse disponibili per l’irrigazione. La diga sul fiume Fortore servirà quasi esclusivamente per uso potabile, e entro metà agosto la Capitanata non avrà più acqua per i campi.

Francesco Vincenzi, Presidente dell’Anbi, ha sottolineato il rischio di desertificazione per la pianura foggiana e il Salento. In Abruzzo, la situazione è altrettanto critica con bacini prosciugati e sorgenti ai minimi storici. In Sicilia, le precipitazioni degli ultimi 12 mesi sono state tra le più basse degli ultimi vent’anni, con un deficit pluviometrico superiore al 60% in alcune aree.

Gli invasi siciliani trattengono solo il 38,21% del volume autorizzato e la situazione è particolarmente drammatica in province come Caltanissetta, Enna e Agrigento, dove l’acqua potabile è razionata. A Palermo e Messina l’acqua è razionata, e nel Ragusano le sorgenti sono quasi prosciugate.

Le recenti piogge non sono state sufficienti a migliorare la situazione, lasciando gran parte della Sicilia in una condizione di estrema siccità.