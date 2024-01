ROMA- Si parlerà di Dengue, malattia di Chagas, leishmaniosi, schistosomiasi, echinococcosi cistica.

Martedì 30 gennaio, in occasione della Giornata mondiale delle malattie neglette, l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS organizza un importante convegno in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Malattie infettive e l’Italian Network in Neglected Tropical Disease.

Come spiegato dagli organizzatori – dr. Emanuele Nicastri (Spallanzani), dr. Fabrizio Bruschi (Università di Pisa), dr.Adriano Casulli (ISS) – “Le Malattie Tropicali Neglette (NTDs) costituiscono un gruppo di malattie molto diverse tra loro e causate soprattutto da parassiti ma anche da batteri, virus, funghi e avvelenamento da morso di serpente. Queste

malattie, tendenzialmente legate alla povertà e al disagio sociale, colpiscono popolazioni a basso reddito che vivono spesso in aree rurali e lontane dai servizi sanitari. Considerate tutte insieme, queste malattie hanno un impatto sanitario globale che è nell’ordine di grandezza pari a più famose malattie infettive come le 3 «big killers» e cioè la

infezione da HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria”.

Durante il seminario, medici ed esperti in salute pubblica potranno confrontarsi su Dengue, malattia di Chagas,

leishmaniosi, schistosomiasi, echinococcosi cistica. Le diverse sessioni saranno arricchite da importanti testimonianze di professionalità italiane e internazionali provenienti da OMS, ISS, Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health, Texas Children’s Hospital, Medici senza frontiere, Emergency, INMP, Università degli

Studi di Milano, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi Di Brescia, La Sapienza, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, ASP Trapani.

La lotta alle NTDs è uno dei principali obiettivi dell’INMI Spallanzani che quotidianamente è impegnato nelle attività di diagnosi, cura e ricerca.

L’appuntamento è per il 30 gennaio alle 9.15 presso il Centro Congressi. Nell’occasione sarà possibile visitare la mostra fotografica “Salute dimenticata. Immagini per ricordare le NTDs”. Il seminario potrà essere seguito anche in modalità webinar.