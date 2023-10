VITERBO- Il 16 ottobre presso l’Università degli Studi della Tuscia, nell’ambito delle attività del Dottorato di Ricerca in “Società in Mutamento: Politiche, Diritti e Sicurezza”, Sua Eccellenza il Prefetto Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, terrà una lectio magistralis sul tema delle minacce informatiche e della sicurezza nazionale.

Di recente nominato all’ACN, Bruno Frattasi ha svolto numerosi incarichi, tra i quali Prefetto di Roma, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Capo dell’Ufficio Legislativo nonché Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno. Frattasi è stato inoltre Prefetto di Latina e Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

“Si tratta di un evento di altissimo livello”, sottolinea il Rettore Stefano Ubertini, “che conferma la centralità della ricerca dell’Ateneo sui temi dell’innovazione e della ricerca, coniugando studi giuridici, ingegneristici, economici e sociologici”. “Per il nostro dottorato di ricerca” – afferma Alessandro Sterpa coordinatore del Dottorato che ha organizzato l’evento – “è davvero importante costruire un ponte tra accademia e istituzioni, rafforzando la capacità della ricerca di impattare sul governo della complessità sociale attuale”.

La lezione si inserisce all’interno dell’ambito di una serie di attività che l’Ateneo sta svolgendo sui temi dell’Intelligenza Artificiale, sia nei corsi di Laurea di Ingegneria, sia in quelli di Scienze Politiche e di Giurisprudenza. Il corso di laurea in Scienze politiche sia triennale che magistrale con un curriculum dedicato ai temi di “Investigazioni e sicurezza” e quello magistrale in Human Right sono la conferma di questa vocazione dell’Ateneo a costituire un punto di riferimento nazionale sul tema.

Prima della Lectio Magistralis del Prefetto Frattasi si terrà una tavola rotonda sui profili giuridici dell’algoritmo a cui parteciperanno: Alessandro Sterpa, Nicola Viceconte, Claudia Capasso, Isabella De Vivo, Antoine Harfouche, Claudio Lisi, Raffaele Madaio prendendo spunto dalle pubblicazioni più recenti in materia. Oltre ai docenti della Tuscia, coordinati dal Professor Alessandro Sterpa, saranno presenti Simona Tiribelli per l’Università degli Studi di Macerata, che dirige il comparto per l’Intelligenza e l’Etica della Tecnologia per l’Institute for Technology & Global Health a Boston negli Stati Uniti e Gianluca Sgueo che insegna Digital Democracy presso l’École d’Affaires Publiques di Sciences Po Paris, nonché Wonsup Jung, Kyungnam University (Corea del Sud) che si occupa di studi del post-umano.

Per la partecipazione all’iniziativa è possibile inviare una e-mail a seminaripubblico@unitus.it

Per gli studenti del Dipartimento di Economia, Ingegneria, società e Impresa è previsto il riconoscimento di cfu.