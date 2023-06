Le acque dell’alluvione stanno raggiungendo il mare e stanno creando una macchia scura, in particolare nella zona di Casal Borsetti a Ravenna. Nel canale in destra di Reno si è verificata una moria di pesci, molti dei quali sono stati raccolti nei giorni scorsi, e l’odore dell’acqua sporca che viene gettata nell’Adriatico è molto forte.

Già lunedì pomeriggio erano state segnalate grandi quantità di pesci morti nel canale Mandriole, che proviene da Conselice e si unisce al Destra Reno. L’agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente dell’Emilia-Romagna, Arpae, ha rilevato una colorazione scura dell’acqua, con un cattivo odore e una quasi totale assenza di ossigeno, che ha causato la moria dei pesci. Riguardo alla separazione tra le acque nere provenienti dalle zone alluvionate e quelle del mare, Arpae ha spiegato che è determinata dalla densità delle acque, che non si mescolano immediatamente. Nel caso del “tappo” che si era formato nei giorni scorsi, l’acqua scura del canale rimaneva ferma e non riusciva a rientrare in mare a causa di una bassa spinta dall’interno.

Secondo gli esperti di Arpae, questo fenomeno si verifica anche in altre occasioni, ma in questo caso è più evidente a causa dell’acqua molto scura del canale dovuta all’inquinamento. Nei giorni scorsi, infatti, si è verificata una moria di pesci nel canale in destra di Reno, molti dei quali sono stati raccolti, e l’odore dell’acqua sporca che viene scaricata nell’Adriatico è molto forte.