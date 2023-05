La sindaca di Conselice, Paola Pula, ha adottato un provvedimento urgente per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini nelle zone ancora colpite dall’alluvione. L’ordinanza, firmata dopo una riunione con la Giunta Comunale e i capigruppo, impone ai residenti di lasciare le proprie abitazioni per motivi igienico-sanitari.

La decisione di evacuare le zone allagate è stata presa a causa delle notevoli difficoltà nel drenaggio delle acque dal territorio di Conselice, a causa delle ingenti quantità di acqua ancora presenti. L’allerta rossa per la criticità idraulica sulla pianura e sulla collina della Romagna e sulla pianura Bolognese rimane in vigore.

Il provvedimento, emanato in collaborazione con l’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e la Protezione Civile regionale, sarà in vigore dalle 00:00 di oggi fino alle 00:00 di domani. È stato previsto che nelle prime ore di domani ci saranno condizioni favorevoli allo sviluppo di forti temporali, con possibili effetti dannosi, più probabili nelle zone di pianura.

Si prevedono anche incrementi localizzati dei livelli dei fiumi nel settore centro-orientale, ancora soggetto a criticità idrauliche a seguito delle piene precedenti. Pertanto, le condizioni di criticità idraulica rossa persistono nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, a causa delle difficoltà nel drenaggio delle acque dai corsi d’acqua, che stanno mettendo a dura prova il sistema di drenaggio secondario e di bonifica, ancora interessato da livelli idrici elevati, anche considerando i possibili temporali in arrivo.

Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione, invece, persistono condizioni di saturazione dei suoli, che aumentano il rischio di dissesti del terreno, già aggravati nelle ultime settimane.

È fondamentale che i cittadini rispettino l’ordinanza e lascino le loro abitazioni per garantire la propria sicurezza. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per gestire l’emergenza e mitigare i danni causati dall’alluvione. Si invitano i residenti a seguire le indicazioni delle autorità competenti e a prestare attenzione alle informazioni e agli avvisi sulle condizioni meteorologiche.

Una lodevole iniziativa è stata messa in atto dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unità produttiva dell’Agenzia Industrie Difesa, che ha inviato una delegazione nelle aree dell’Emilia Romagna colpite da maltempo e alluvioni per fornire sostegno alle popolazioni locali tramite la consegna di presidi farmaceutici. In particolare, sono state donate soluzioni disinfettanti e integratori alimentari salini nella provincia di Bologna.

Il sindaco di Monterenzio ha ricevuto il materiale di produzione del Farmaceutico Militare, che rappresenta un importante aiuto per la comunità colpita dalla calamità. La soluzione disinfettante fornita dall’Agenzia Industrie Difesa si rivelerà un prezioso strumento per prevenire i rischi di tetano che possono insorgere in seguito alle alluvioni.