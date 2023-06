Francesco Italia di Azione è stato riconfermato sindaco di Siracusa secondo i risultati ufficiali dello scrutinio di 120 sezioni su 123. Il suo avversario nel ballottaggio, Ferdinando Messina, ha ottenuto il 44,57% dei voti. Italia era sostenuto da cinque liste civiche, tra cui quelle del primo turno e due di Edy Bandiera, ex candidato sindaco che ha deciso di sostenerlo. Bandiera è stato designato vicesindaco. Messina, sostenuto dalla coalizione di centro-destra, era appoggiato da undici liste, tra cui la lista civica di Michele Mangiafico e le tre liste civiche che avevano sostenuto l’ex sindaco Giancarlo Garozzo nel primo turno. Italia ha celebrato la sua rielezione in piazza della Repubblica, dichiarando di voler dare continuità all’amministrazione e ringraziando coloro che hanno contribuito al risultato. Ha sottolineato anche la volontà di confrontarsi con tutti, compresi coloro che non lo hanno votato, e di affrontare le sfide che la città deve affrontare. Carlo Calenda, leader del partito di Italia, ha congratulato il sindaco per il suo lavoro sul territorio.

A Acireale, Roberto Barbagallo è stato eletto sindaco con il 51,57% dei voti, sostenuto da Forza Italia. Nel ballottaggio ha sconfitto Antonino “Nino” Garozzo, che ha ottenuto il 48,43% delle preferenze, appoggiato da tutto il centro-destra, ad eccezione di Forza Italia, e da Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Barbagallo e Garozzo hanno già ricoperto l’incarico di sindaco ad Acireale in passato. Barbagallo è stato condannato in primo grado a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per presunte richieste illecite a un vigile urbano nel 2018, mentre era sindaco.

A Piazza Armerina, Nino Cammarata ha vinto il derby nel centro-destra con il 58,67% dei voti, sostenuto dalle liste di FdI, Udc e una civica. Massimo Di Seri, appoggiato da Forza Italia, Dc e Sud chiama Nord, ha ottenuto il 41,33% dei voti.

Ad Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca è il nuovo sindaco con il 51,66% dei voti, sostenuto da quattro liste civiche. Il candidato del centro-destra, Giuseppe Santamaria, sostenuto da nove liste, di cui tre con simboli di partito, ha ottenuto il 48,34% dei voti.

Nei quattro comuni siciliani in cui si sono tenuti i ballottaggi delle elezioni amministrative (Siracusa, Piazza Armerina, Acireale e Aci Sant’Antonio), si è registrato un calo dell’affluenza rispetto alle precedenti consultazioni. Alla chiusura dei seggi, il 40,84% degli aventi diritto ha votato, corrispondente a una diminuzione del 18,76% rispetto alle elezioni precedenti.