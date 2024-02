Anche tra le nuove generazioni, gli “amori tossici” sono più diffusi di quanto si potrebbe immaginare. Comportamenti gelosi, aggressivi, eccesso di controllo, fino alla violenza fisica e psicologica sono fenomeni che affliggono una percentuale significativa dei giovani impegnati in una relazione sentimentale.

Secondo un’indagine condotta da Skuola.net in occasione della festa di San Valentino, circa 1 ragazza su 7, tra coloro che sono attualmente coinvolte in una relazione, ha dichiarato di essere stata almeno una volta vittima di comportamenti devianti da parte del partner. Per quasi 1 su 10, questi episodi si verificano con una certa frequenza.

Lo studio ha coinvolto 2.500 giovani “fidanzate” tra gli 11 e i 25 anni, rivelando un quadro allarmante di abusi emotivi e fisici all’interno delle relazioni giovanili. Circa il 25% delle intervistate ha dovuto fronteggiare frequenti sfuriate del partner a causa di gelosia incontrollabile, mentre il 13% ha subito insulti pesanti almeno una volta.

Inoltre, il 15% ha sperimentato l’ira del fidanzato per il proprio modo di vestire, giudicato troppo provocante, mentre il 7% ha dovuto accettare un determinato tipo di abbigliamento imposto dal partner.

I casi di violenza fisica sono altrettanto preoccupanti: il 5% delle ragazze intervistate ha riferito di essere stata vittima di schiaffi, pugni o calci da parte del partner con l’intento di fare del male, mentre il 7% ha dichiarato di aver subito rapporti sessuali per paura della reazione del compagno.

Nonostante queste esperienze negative, solo il 22% ha interpretato tali manifestazioni ossessive come un campanello d’allarme, mentre solo il 19% non ha perdonato un atto di violenza grave. La maggior parte delle vittime ha continuato la relazione come se nulla fosse accaduto.

Inoltre, quando si verificano questi episodi, molte ragazze scelgono di non parlare: solo il 70% si è confidato con qualcuno, ma spesso non con le persone che potrebbero fornire il migliore supporto. Solo il 10% si è aperto con i genitori o con degli esperti.

Questo studio evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza e di risorse per affrontare il problema delle relazioni tossiche tra i giovani, incoraggiando le vittime a cercare aiuto e a rompere il silenzio su tali abusi.