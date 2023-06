Rsa centrali nel sistema sanitario italiano,

pronte ad un ruolo di maggiore responsabilità

Oltre 350 aziende associate, trentamila ospiti assistiti direttamente e quindicimila operatori contrattualizzati. Con alle spalle questi numeri e la responsabilità di rappresentare milioni di italiani coinvolti nelle cure di lungo termine ANASTE, l’Associazione Nazionale delle Strutture Territoriali e per la terza età, che rappresenta RSA, strutture residenziali e servizi di assistenza domiciliare, rivendica un ruolo di primo piano nelle strategie legate all’universo degli

anziani non autosufficienti nel nostro paese ed è pronta ad assumersi maggiori responsabilità operative. Le Rsa sono centrali nel sistema sanitario italiano e la riforma dell’assistenza, pur valida e positiva, avrà bisogno di un lungo periodo di gestazione prima di poter dare risposte efficaci alle istanze della popolazione. Il convegno nazionale a Roma, l’8 e 9 giugno, organizzato da Anaste ha avuto il merito di aprire un confronto e di mettere in campo delle proposte. Al dibattito hanno partecipato esperti, società scientifiche, associazioni e ordini professionali, sindacati datoriali e dei lavoratori, università e centri di ricerca, politici ed istituzioni, con l’obiettivo di individuare soluzioni sostenibili e innovative per la riforma dell’assistenza.

Ribadito il ruolo centrale del sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nell’assistenza e nella cura degli anziani non autosufficienti con gravi limitazioni funzionali, nonché dei malati cronici complessi ospitati per cure a lungo termine, nel corso dei lavori sono state proposte soluzioni concrete per superare le criticità attuali e per integrare appieno queste strutture altamente specializzate nel sistema dell’assistenza territoriale, integrando quanto delineato dal DM77 e dalla Legge 33/2023. ANASTE ha sottolineato l’enorme impegno del personale e dei gestori durante la pandemia nonostante le innumerevoli difficoltà che hanno messo a dura prova l’intero sistema sanitario nazionale. Le RSA, come richiamato dai rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato al convegno, sono una parte integrante ed insostituibile del sistema sanitario nazionale e possono diventare punto di partenza dei servizi per l’assistenza domiciliare integrata, le aggregazioni dei medici di base, le farmacie dei servizi e la telemedicina.

LE PROPOSTE/ LA RSA DEI SERVIZI

1.adeguamento delle risorse destinate alle cure ai malati anziani cronici almeno al livello degli altri paesi europei