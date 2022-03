Non si frena la corsa al rialzo dei prezzi del carburante. Secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia “la media nazionale” del gasolio “supera di poco la benzina, posizionandosi sopra i 2,3 euro/l in modalità servito e oltre i 2,2 euro nel self.

Salgono anche Gpl e metano auto. “Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self – si legge nella nota del Quotidiano energia – sale a 2,217 euro/litro. Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 2,220 euro/litro (venerdì 2,173). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato schizza a 2,323 euro/litro e il gasolio servito vola a 2,333 euro/litro”.