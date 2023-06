31 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta G129 della Guardia di Finanza, ma alcuni dei loro compagni sono caduti in mare e sono dispersi. Al momento non si sa esattamente quanti siano i dispersi. Secondo le testimonianze raccolte dalla squadra mobile della Questura di Agrigento, il gruppo sarebbe partito da Sfax, in Tunisia, a bordo di un barchino lungo 7 metri. La polizia sta conducendo indagini per ricostruire quanto accaduto.

Durante la notte, sono avvenuti sette sbarchi a Lampedusa, con un totale di 252 migranti. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 46 approdi, con un totale di 2.033 persone arrivate sull’isola. I barchini, tutti di dimensioni comprese tra 6 e 7 metri e partiti da Sfax in Tunisia e Zuwara in Libia, sono stati soccorsi in acque italiane dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza.

La maggior parte dei nuovi arrivati proviene dall’Eritrea, dal Ciad, dal Ghana, dal Sudan e dall’Egitto. Attualmente, ci sono 3.279 migranti ospitati nell’hotspot di Lampedusa, otto volte la sua capacità prevista di 400 persone. Anche i 252 migranti arrivati durante la notte sono stati portati nella struttura sovraffollata. Nonostante i trasferimenti di 697 ospiti su traghetti per Porto Empedocle e motovedette delle Fiamme Gialle verso Pozzallo e Porto Empedocle, la struttura continua ad essere sovraffollata.

La Prefettura di Agrigento, in accordo con il Ministero dell’Interno, ha organizzato lo spostamento di 250 persone sulla motonave Galaxy, che arriverà a Porto Empedocle in serata. Altre 100 persone saranno divise equamente su due motovedette della Capitaneria di Porto e inviate a Trapani e Catania.