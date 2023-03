Legambiente “Un grande cantiere della transizione ecologica che connetterà ferrovie regionali, metropolitane e tranvie”. “Esprimiamo soddisfazione perché questo progetto sembra essere più vicino alla realizzazione e saremo presenti in tutto il percorso sostenendo ogni azione che ne velocizzi la costruzione”.

In Campidoglio presentato da Eugenio Patanè Assessore alla Mobilità di Roma e Vera Fiorani AD di RFI, il percorso di Dibattito Pubblico per il progetto di Chiusura dell’Anello Ferroviario.

“La chiusura dell’Anello Ferroviario è sempre stata una grande opportunità, per la trasformazione positiva della mobilità su ferro nella Capitale e in tutto il Lazio, ed è un cantiere strategico della transizione ecologica, con binari in grado di aprire un percorso nuovo di interconnessione tra tutte le ferrovie regionali, le linee metropolitane e le tranvie radiali – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio presente all’appuntamento -. Oggi non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione perché, dopo decenni nei quali è sembrato solo una chimera, questo progetto sembra riavvicinarsi grazie a risorse, progettazione, apertura di un dibattito con la città e una cronologia della realizzazione. Amministrazioni, aziende, associazioni, cittadini e istituzioni di ogni colore politico devono assumersi la responsabilità collettiva affinché si concretizzi davvero il progetto, e noi saremo presenti in tutto il percorso presentato, sostenendo ogni azione che ne renda più veloce la costruzione o che ne migliori la qualità, spingendo in primo luogo Regione e Governo affinché, insieme agli importanti finanziamenti che oggi esistono, si aggiungano tutti quelli necessari a veder terminata ogni fase”.

Il progetto presentato è suddiviso in: lotto 1A – raddoppio della tratta Aurelia Vigna Clara, finanziato e da realizzare entro il 2025; lotto 1B – nuovo collegamento a doppio binario Vigna Clara Tor Di Quinto pari a 1.900 mt con nuova stazione Tor di Quinto, finanziato e con attivazione entro il 2027; lotto 2 – nuovo collegamento a doppio binario Tor di Quinto Val D’Ala di 2.600 mt, da finanziare e con attivazione entro il 2029; lotto 3 – nuovo collegamento Bivio Pineto-Stazione Aurelia e Bivio Tor di Quinto-Smistamento, da finanziare e con attivazione entro il 2031.