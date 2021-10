Angela Merkel torna a Roma per i saluti, a dieci giorni dal voto, una visita d’addio dopo 16 anni come cancelliera tedesca. Due gli incontri previsti: con papa Francesco e il premier Mario Draghi. La Merkel inizierà con la visita in Vaticano per incontrare il Pontefice, poi l’incontro con Draghi a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio Merkel e Draghi si uniranno al pontefice e agli altri leader religiosi nella preghiera per la pace al Colosseo. La cancelliera, parlando di Draghi, al vertice Ue-Balcani occidentali a Brdo, in Slovenia, prima di partire per l’Italia, ha detto: “Penso che abbiamo bisogno di un’Italia economicamente forte e Mario Draghi ha già fatto passi importanti per raggiungere questo obiettivo. Ora – ha aggiunto – ha un ruolo completamente diverso con un governo molto inclusivo. Non vedo l’ora di compiere questa visita”.