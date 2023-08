L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS dà il benvenuto al suo nuovo Direttore generale, dott. Angelo Aliquò, insediatosi ieri giovedì 3 agosto.

A lui l’Istituto augura un proficuo lavoro nella consapevolezza che, con la sua competenza e professionalità, lo Spallanzani continuerà il suo virtuoso percorso di crescita e consolidamento nel panorama sanitario nazionale e internazionale.

Queste le prime parole del dott. Angelo Aliquò da direttore generale dell’I.N.M.I.: “Sono più che felice di essere qui, in un Istituto che è un’eccellenza della Sanità italiana. Ho la straordinaria opportunità di lavorare in una struttura all’avanguardia che può dare sempre di più. Ringrazio il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per la fiducia e tutto il personale dello Spallanzani e il prof. Francesco Vaia per l’accoglienza. Partirò da quanto di buono c’è per cercare di supportare ricercatori, medici e sanitari consentendo loro di svolgere al meglio la loro missione. Al più presto mi confronterò con le organizzazioni sindacali, sia del comparto che delle dirigenze, e troveremo percorsi migliori perché i lavoratori siano soddisfatti e mantengano i sorrisi che ho visto e apprezzato in queste mie prime ore qui allo Spallanzani”.

Nella giornata di giovedì 3 agosto il Direttore generale ha visitato le strutture dell’Istituto e conosciuto il personale in forza all’I.N.M.I.