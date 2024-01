Il 2024 si prospetta come un anno politicamente intenso per l’Italia, con diverse elezioni che coinvolgeranno milioni di cittadini. Oltre alle Elezioni Europee, cruciale banco di prova per i partiti e i loro leader, si terranno numerosi scrutini a livello locale.

Più di 3.700 comuni, tra cui 27 capoluoghi di provincia e sei capoluoghi di regione, vedranno l’elezione dei loro sindaci. Questo imponente appuntamento elettorale assume un carattere nazionale speciale con il voto in cinque regioni: Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria. Da notare che quattro di queste regioni andranno alle urne prima delle Elezioni Europee.

Attualmente, solo la Sardegna ha fissato la data delle elezioni regionali per il 25 febbraio, mentre l’Abruzzo ipotizza il 10 marzo e per l’Umbria si prospetta una finestra temporale in ottobre.

Un altro aspetto da seguire con attenzione sarà il voto nei sei capoluoghi di regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Queste elezioni locali promettono di influenzare la politica a livello nazionale, contribuendo a definire il panorama politico italiano per il 2024.