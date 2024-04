ROMA- Anytime Fitness, il più grande franchising per palestre al mondo e l’unico presente in tutti i continenti, torna a Roma con una nuova apertura: più precisamente in Via Montaione 50, dove garantirà servizio e supporto 7 giorni su 7, Pasqua e Natale compresi.

La nuova palestra, la sedicesima aperta da Anytime Fitness sul territorio capitolino, si sviluppa su un’area di oltre 800 metri quadri ed è pronta a ospitare più di mille iscritti.

“Il nuovo club di Via Montaione è il 16esimo aperto nell’area di Roma e incorona ufficialmente la Capitale come la città a maggior densità di palestre Anytime Fitness in Italia – ha infatti commentato Roberto Ronchi, CEO di Anytime Fitness Italia. “Con il nostro brand, prevediamo di arrivare a 60 club aperti entro la fine del 2024 e questa apertura rappresenta un passo ulteriore verso il raggiungimento di questo grande obiettivo”.

Il club di Via Montaione è inoltre la 46esima palestra Anytime Fitness aperta in Italia: il brand, infatti, nato nel 2002 negli Stati Uniti, si è rapidamente diffuso in tutto il mondo e oggi è presente in 42 Paesi con oltre 5.300 club e più di 5 milioni di iscritti, attestandosi come la catena fitness che cresce più velocemente a livello globale.

A caratterizzare le palestre Anytime Fitness, oltre alla loro apertura 365 giorni all’anno, anche un approccio assistenziale inclusivo, che porta trainer e istruttori qualificati a prendersi cura di ogni singolo cliente, garantendo un piano personalizzato allineato agli obiettivi e al livello di preparazione.

Caratteristica peculiare del brand, inoltre, anche l’interconnessione dei suoi club a livello globale: grazie alla chiavetta magnetica che viene consegnata al momento dell’iscrizione, infatti, ogni socio può accedere in qualsiasi palestra Anytime Fitness d’Italia e del mondo in qualunque momento.