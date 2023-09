L’assessore ai lavori pubblici e alle politiche per la ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha visitato oggi, con il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, l’ex Ospedale civile, aperto al pubblico grazie all’organizzazione del Gruppo FAI Rieti fino a domenica 3 settembre, in occasione della XII edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti.

«Ringrazio il gruppo FAI Rieti per questa nuova apertura dell’Ospedale Vecchio e della Chiesa di Sant’Antonio Abate, iniziativa che ancora una volta valorizza spazi storici di Rieti che le nostre amministrazioni intendono recuperare e restituire alla Città. Sulla Chiesa di Sant’Antonio Abate proseguono i lavori di recupero da parte della Soprintendenza APAB Roma Capitale e Rieti mentre sull’Ospedale Vecchio la Regione Lazio si sta impegnando fortemente per perseguire l’obiettivo di riutilizzarlo come campus universitario. Nei mesi scorsi è stata affidata la gara per l’appalto integrato all’azienda che realizzerà la progettazione definitiva, esecutiva e successivamente l’esecuzione dei lavori di riqualificazione commissionati dall’Ufficio Ricostruzione Lazio. Confido di ottenere a stretto giro la progettazione esecutiva e di poter vedere l’avvio dei cantieri, almeno di una prima parte, entro la fine del 2023. Nel frattempo, la Regione Lazio sta lavorando alacremente per individuare ulteriori e significativi fondi da allocare sull’ex Ospedale per completarne la riqualificazione e consegnare dunque alla Città un nuovo, importante e centrale spazio da dedicare principalmente allo sviluppo universitario del territorio”.

È quanto dichiara l’assessore regionale Manuela Rinaldi a margine della visita.