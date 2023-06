I combattenti del gruppo Wagner sono stati salutati con applausi e colpi di arma da fuoco mentre lasciavano Rostov, come mostrato in un video verificato dalla BBC e circolato su Twitter. Nelle riprese si vedono i mercenari sparare in aria con i loro fucili mentre si ritirano da Rostov, mentre i civili lungo le strade applaudono e incoraggiano i combattenti. Altri video documentano il sostegno pubblico dimostrato al gruppo di mercenari nella città.

Nel frattempo, almeno 15 soldati dell’esercito russo sono morti durante l’avanzata dei combattenti della compagnia militare privata verso Mosca, secondo il sito indipendente bielorusso Nexta, che cita canali Telegram filo-Cremlino. La mediazione del presidente bielorusso Lukashenko ha portato a un accordo in base al quale il leader dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, si trasferirà in Bielorussia. Tuttavia, la sua posizione attuale è sconosciuta.

Secondo il New York Times, le autorità statunitensi erano a conoscenza dei piani di Prigozhin da diversi giorni, e la loro preoccupazione era l’impatto che ciò avrebbe avuto sul controllo di Mosca sulle armi nucleari. L’intelligence statunitense ha monitorato le crescenti tensioni tra Prigozhin e i vertici militari russi, compreso il ministro della Difesa Sergei Shoigu.

L’ammutinamento di Prigozhin, secondo quanto ha analizzato l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) potrebbe pure essere fallito, ma l’Istituto avverte che il Cremlino si trova ora di fronte a una situazione “profondamente instabile”. Il fallimento della ribellione e l’apparente tregua con il Gruppo Wagner danneggiano notevolmente il governo di Putin e gli sforzi bellici russi in Ucraina, secondo gli analisti.

Nel frattempo, sul fronte bellico, si sono verificate esplosioni nella regione di Zaporozhzhia, in Ucraina, e i bombardamenti russi hanno colpito nove villaggi nell’oblast di Sumy e la città di Nikopol nell’oblast di Dnipropetrovsk, causando almeno una vittima.

In Russia, un vasto incendio in un deposito di petrolio vicino a Voronezh è stato spento dalle squadre antincendio. Le fiamme hanno distrutto un serbatoio di 5.000 tonnellate di cherosene per aviazione. Non sono state fornite spiegazioni sulle cause dell’incendio, ma sono stati avvistati combattenti del Gruppo Wagner nella zona.

La situazione in Russia rimane tesa e incerta, con molte domande ancora senza risposta riguardo al destino dei combattenti della Wagner e alle implicazioni a lungo termine di questi eventi.