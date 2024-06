La maggioranza di governo ha approvato in Senato, in prima lettura, il disegno di legge sul premierato, mentre alla Camera accelera l’approvazione dell’Autonomia. Il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, ha definito queste mosse come parte di un “accordo politico” interno alla coalizione, contrastando le accuse dell’opposizione che vede queste riforme come uno “scambio elettorale”.

Il disegno di legge costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio è passato al Senato con 109 voti favorevoli, 77 contrari e un solo astenuto, senza particolari disordini. Durante la seduta, trasmessa in diretta TV, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sottolineato l’importanza della trasmissione per evitare azioni di disturbo. Dopo il voto, i parlamentari del centrosinistra hanno mostrato in aula copie della Costituzione, imitati dai colleghi di centrodestra che hanno sventolato bandiere tricolori. La premier Giorgia Meloni ha accolto l’approvazione con entusiasmo, definendola un “primo passo avanti che rafforza la democrazia”.

Allo stesso tempo, alla Camera, si è registrato un clima più acceso durante l’approvazione dell’inversione dei lavori per accelerare l’esame dell’Autonomia differenziata. Le opposizioni hanno manifestato il loro dissenso con interventi a raffica, ma la sessione si è interrotta per permettere al centrosinistra di partecipare a una manifestazione di piazza.

Diversi esponenti di governo, tra cui la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati e il vicepremier Matteo Salvini, hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti. Tuttavia, l’opposizione continua a criticare le riforme, considerandole pericolose. Al Senato, figure come Stefano Patuanelli del M5S e Peppe De Cristofaro di Avs hanno chiesto a gran voce un referendum. Anche Carlo Calenda di Azione e Enrico Borghi di Italia Viva hanno espresso preoccupazioni sulle conseguenze politiche di queste riforme.

Il voto in Aula ha visto posizioni contrapposte: da un lato, il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri ha sostenuto con entusiasmo la riforma, mentre dall’altro, il presidente dei senatori del PD Francesco Boccia e il senatore del M5S Stefano Patuanelli hanno criticato il processo decisionale della maggioranza. La conferenza dei capigruppo del Senato ha fissato per il 18 giugno la conclusione dell’esame e del voto sugli emendamenti al premierato, segnando un momento cruciale per il futuro politico del paese.