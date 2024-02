Il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto Superbonus, approvato a fine anno dal Consiglio dei Ministri. Questo provvedimento, che estende il 110% per i lavori certificati entro il 31 dicembre scorso, include anche un sostegno per i redditi bassi e limita gli interventi con il bonus per le barriere architettoniche per evitare utilizzi impropri.

Inoltre, è stata annunciata una proroga di venti giorni per cittadini e imprese che stanno beneficiando degli incentivi in edilizia, compreso il Superbonus, per inviare le comunicazioni relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito in merito ai costi sostenuti nel 2023. Questo slittamento del termine è stato confermato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, ha annunciato questa novità, ottenuta dopo “conferme” dal ministro e dal viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, riguardo alle richieste della categoria di professionisti. Questa proroga, presumibilmente fissata per il 4 aprile prossimo, è stata chiesta per agevolare la trasmissione dei dati relativi alle spese per interventi edilizi e di riqualificazione energetica alle Entrate, considerando i tempi stretti per l’adempimento e la necessità di individuare cessionari per i crediti.