ROMA- Desidero esprimere la mia grande soddisfazione per la nomina ufficiale di Tommaso Aureli come Direttore dell’Arpa Lazio, avvenuta pochi giorni fa con la firma del decreto da parte presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. La scelta è ricaduta su una figura di grande spessore. Grazie alla sua ventennale esperienza all’interno dell’Agenzia Regionale per l’ambiente, Aureli sarà capace di mettere a disposizione dell’assessorato le sue alte competenze nel settore», lo dichiara l’assessore all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Con il Direttore, in questi mesi, abbiamo già avviato un’ottima collaborazione e abbiamo pianificato le priorità per il prossimo futuro. Tra gli obiettivi – spiega l’assessore – il controllo e la difesa della legalità che dovrà viaggiare di pari passo con programmi di educazione ambientale mirati soprattutto alle scuole, da cui tutto parte, ma anche alle associazioni di categoria, cui puntare per la formazione del personale. Le competenze acquisite negli anni dal Direttore Aureli ci permetteranno inoltre di lavorare a nuovi metodi di monitoraggio ambientale sfruttando e valorizzando le più moderne tecnologie, non ultimo l’utilizzo dei droni. Nelle prossime settimane visiterò le diverse sedi regionali per conoscere meglio e da vicino queste realtà che operano ogni giorno sul territorio», conclude l’assessore Palazzo.