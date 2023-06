Nicola Sturgeon, l’ex first minister scozzese, è stata rilasciata senza accuse dopo essere stata arrestata nell’ambito di un’indagine sulle finanze dello Scottish National Party (Snp). I media britannici riportano questa notizia. Sturgeon è stata interrogata come sospetto prima del suo rilascio e ha successivamente dichiarato la sua innocenza su Twitter. La polizia sta indagando su presunti reati finanziari riguardanti donazioni per una campagna indipendentista, che si stima ammontino a oltre 600.000 sterline e che sarebbero state dirottate dai fondi del partito. Nel corso delle indagini, anche il marito di Nicola Sturgeon, Peter Murrell, che è stato amministratore dello Snp per 24 anni, è stato arrestato e interrogato. Colin Beattie, tesoriere del partito, è stato fermato e interrogato in un momento successivo, sempre nell’ambito della stessa inchiesta, ed è stato rilasciato in attesa di ulteriori sviluppi. Sturgeon si era dimessa dalla carica di primo ministro e leader dello Snp all’inizio di aprile.