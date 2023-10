Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza a Latina ha portato al sequestro di oltre 28 milioni di euro destinati all’assistenza di migranti e minori non accompagnati, ma dirottati all’estero o sprecati in maniera sconsiderata. Il caso coinvolge la cooperativa sociale integrata Karibu, le cui attività erano gestite dai familiari del parlamentare Aboubakar Soumahoro. L’operazione ha portato agli arresti domiciliari la moglie di Soumahoro, Liliane Murekatete, e la suocera, Marie Therede Mukamatsindo. Un figlio della suocera è stato sottoposto all’obbligo di dimora.

Le accuse nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione della cooperativa includono frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggio. Questa indagine è il risultato di uno sviluppo di un caso avviato in precedenza, che ha portato a processi per reati fiscali di sei persone, tra cui Murekatete e Mukamatsindo.

L’indagine ha rivelato un sistema fraudolento basato sull’emissione e l’uso di fatture per operazioni inesistenti e altri costi fittizi da parte della cooperativa Karibu nel periodo dal 2015 al 2019. Il giudice ha descritto questa struttura come una “delinquenziale organizzata a livello familiare”. Le indagini hanno dimostrato che una parte dei fondi è stata trasferita in Ruanda, Belgio e Portogallo e utilizzata in attività imprenditoriali estranee alle finalità di assistenza dei migranti. I fondi sono stati impiegati per l’acquisto di gioielli, capi firmati, soggiorni in alberghi, ristoranti e centri estetici.

Inoltre, uno degli indagati ha avuto accesso al conto corrente principale della cooperativa Karibu e della cooperativa Jambo, permettendogli di disporre delle risorse pubbliche a suo piacimento. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa due milioni di euro. La scoperta di questo spreco di denaro pubblico destina ad assistere i migranti ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla gestione delle risorse destinate a tali scopi. L’inchiesta continua mentre le autorità cercano di fare luce su tutti i dettagli di questa truffa.