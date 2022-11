L’emittente pubblica britannica Bbc ha informato che uno dei suoi giornalisti in Cina, che stava seguendo le proteste a Shanghai contro la politica draconiana del regime Zero Covid, è stato arrestato e “picchiato dalla polizia”.

“La Bbc è molto preoccupata per il trattamento del nostro giornalista Ed Lawrence, che è stato arrestato e ammanettato mentre copriva le proteste a Shanghai” – ha detto un portavoce del gruppo in una dichiarazione. Il giornalista ha detto di essere “stato picchiato e colpito dalla polizia”, mentre lavorava come giornalista accreditato nel Paese. Numerose le persone che nel fine settimana hanno manifestato in Cina in diverse grandi città, tra cui Shanghai e Pechino, per protestare contro le restrizioni imposte per combattere l’epidemia di coronavirus.