Il generale russo Sergei Surovikin è stato arrestato, secondo quanto riportato dal Moscow Times, citando fonti vicine al ministero della Difesa russo. Una delle fonti ha affermato che “la situazione con lui non era ok per le autorità” senza fornire ulteriori dettagli. Una seconda fonte ha dichiarato che Surovikin sembra aver scelto di schierarsi con Yevgeny Prigozhin durante la rivolta, ed è stato arrestato di conseguenza.

Secondo il New York Times, Surovikin era a conoscenza dei piani di ribellione della milizia. Come uno dei generali russi più importanti e l’ex comandante in capo delle operazioni in Ucraina, Surovikin sarebbe stato coinvolto nei piani di ammutinamento di Prigozhin, anche se non è ancora chiaro fino a che punto.

Mentre i responsabili statunitensi, citati dal New York Times, sostengono che Surovikin fosse coinvolto, a Mosca non è ancora stato fatto pieno chiarimento su quanto accaduto durante il fine settimana, comprese le responsabilità e le dimensioni dello scontro di potere. Il Cremlino ha definito tali voci come “speculazioni”.

L’inchiesta pubblicata dal sito Dossier Center dell’oligarca Mikhail Khodorkovsky, noto nemico di Putin, ha alimentato le polemiche. Secondo l’inchiesta, Surovikin sarebbe membro onorario della compagnia privata Wagner di Prigozhin fin dal 2017, insieme ad altri 30 generali. Il generale avrebbe ricevuto un distintivo personale con il numero M-3744. Tuttavia, non è stato avvistato dal sabato, giorno della rivolta dei mercenari della Wagner.

Alcuni canali Telegram russi, tra cui Rybar, affermano che Surovikin potrebbe essere trattenuto per interrogatorio, ma non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin ha lasciato Mosca per visitare la repubblica caucasica del Daghestan e discutere dello sviluppo del settore turistico con le autorità locali.

La situazione rimane fluida e il coinvolgimento di Surovikin nella rivolta della Wagner è ancora oggetto di indagini e speculazioni.