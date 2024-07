Dopo undici giorni di latitanza, Giacomo Bozzoli, condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio, è stato arrestato dai carabinieri nella sua villa a Soiano del Garda, in provincia di Brescia. Bozzoli è stato trovato nascosto nel cassettone del letto matrimoniale, con addosso 50mila euro.

La fuga di Bozzoli era iniziata il primo luglio, quando i carabinieri si erano recati presso la sua villa per notificargli la sentenza definitiva della Cassazione e procedere con l’arresto, senza però trovarlo. Durante una conferenza stampa, il procuratore di Brescia, Francesco Prete, ha spiegato che Bozzoli era tornato in Italia con mezzi di fortuna dopo un soggiorno in Spagna con la compagna e il figlio.

Al momento dell’arresto, Bozzoli indossava una t-shirt, aveva capelli spettinati, barba e baffi, segno che non si aspettava di essere catturato. La villa era sorvegliata e monitorata costantemente, il che ha permesso ai carabinieri di notare movimenti sospetti e intervenire.

Il procuratore generale di Brescia, Guido Rispoli, aveva dichiarato che la magistratura e la polizia avrebbero continuato la caccia a Bozzoli senza tregua, consigliando al latitante di costituirsi per il bene della sua famiglia. Bozzoli era stato visto l’ultima volta in un hotel a Marbella il 30 giugno, prima di sparire di nuovo.

La fuga di Bozzoli, durata probabilmente grazie a qualche complicità, ha portato la procura di Brescia ad aprire un’inchiesta contro ignoti per “procurata inosservanza della pena”. Gli inquirenti sono ora alla ricerca di eventuali complici che potrebbero aver aiutato Bozzoli nella sua latitanza e nel ritorno a casa.

La Cassazione aveva confermato l’ergastolo per Giacomo Bozzoli, ritenuto responsabile dell’omicidio dello zio Mario, imprenditore di Marcheno scomparso nel 2015. Secondo i giudici, Bozzoli avrebbe gettato il corpo dello zio nel forno della fonderia di famiglia. La condanna era già stata confermata in primo grado e in appello a Brescia. Nonostante la lunga indagine e i processi, il corpo di Mario Bozzoli non è mai stato ritrovato.

