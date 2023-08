Sacha Chang, un giovane olandese di 21 anni, è stato arrestato dai carabinieri a seguito di accuse di omicidio. Il giovane è sospettato di aver ucciso a coltellate il padre e un amico di famiglia a Montaldo Mondovì, nel territorio di Cuneo. Dopo l’omicidio, il ventunenne si era dato alla fuga nei boschi della Val Corsaglia.

Le ricerche per rintracciarlo sono state condotte da un centinaio di militari dell’Arma, che hanno preso parte all’operazione. Chang, che era segnalato come persona con problemi di carattere psichiatrico, era in fuga dal 16 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, durante un alterco avrebbe ucciso il padre, Haring Chain Fa Chang, 65 anni, e l’amico di famiglia Lambertus Ter Horst, 60 anni, conosciuto come ‘Bert’, che li ospitava per una breve vacanza nella sua casa.

Dopo aver avvistato Sacha Chang lungo un corso d’acqua, le autorità avevano perso le tracce del fuggitivo in un’area impervia e coperta da densa vegetazione. Con il consenso della magistratura, i carabinieri avevano diffuso la foto e una descrizione del giovane ricercato. Durante le operazioni di ricerca, gli eventi pubblici previsti nei Comuni interessati erano stati cancellati per ragioni di sicurezza.