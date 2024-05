Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Dda genovese e dalla Guardia di Finanza, accusato di corruzione.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata dalla Guardia di Finanza in un hotel di Sanremo, dove Toti avrebbe dovuto partecipare a una conferenza stampa insieme a Flavio Briatore e al sindaco di Ventimiglia Di Muro. Al momento dell’arresto, Toti è stato accompagnato all’esterno dell’hotel dove erano parcheggiate le auto d’istituto.

La Guardia di Finanza ha eseguito anche perquisizioni nell’appartamento genovese di Toti, in piazza Piccapietra, con la presenza dello stesso governatore e del suo avvocato. Altre perquisizioni sono in corso negli uffici del Consiglio regionale, in via Fieschi.

Nell’ambito dell’inchiesta, sono stati posti agli arresti domiciliari anche Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro di Toti, e l’imprenditore genovese Aldo Spinelli. Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e attuale amministratore delegato di Iren, è stato invece posto in custodia in carcere.

Le accuse riguardano finanziamenti illeciti a Toti da parte di Spinelli, in cambio di favori come la concessione di aree portuali. Altre accuse riguardano promesse di posti di lavoro e appartamenti migliori per convogliare voti, oltre a presunti finanziamenti illeciti da parte di Esselunga per campagne elettorali.

L’inchiesta, inizialmente concentrata su ipotesi di corruzione elettorale, si è successivamente sviluppata su specifiche vicende riguardanti finanziamenti ritenuti illeciti e favori politici. Sono in corso ulteriori perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica.

L’arresto di Toti e degli altri indagati ha sollevato interrogativi sulla correttezza e l’integrità delle istituzioni locali, mentre la commissione parlamentare Antimafia ha richiesto l’acquisizione degli atti dell’inchiesta per valutarne ulteriormente le implicazioni.