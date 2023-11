Nel cuore di Milano, le autorità hanno effettuato l’arresto di un algerino ricercato per terrorismo, mentre ad Alessandria è stata emessa un’espulsione nei confronti di un cittadino marocchino che aveva danneggiato tre crocifissi e minacciato agenti di polizia. Questi eventi rappresentano solo la punta dell’iceberg di una serie di azioni preoccupanti che stanno emergendo in Italia.

Il marocchino di 23 anni, identificato come Enhamel El Mehdi, è stato espulso dal prefetto di Alessandria a causa della sua pericolosità sociale. Nel corso dell’ultimo fine settimana di ottobre, il giovane aveva compiuto atti vandalici nei confronti di crocifissi nella città piemontese. In particolare, aveva danneggiato un crocifisso nell’altare maggiore della parrocchia di Santo Stefano e altri due nella chiesa della Confraternita di San Giovannino, entrambe situate nel centro della città. La sua furia iconoclasta lo aveva portato a staccare i crocifissi e gettarli a terra, oltre a prendere a calci uno di essi. Le immagini di videosorveglianza hanno permesso alle forze dell’ordine di identificare il responsabile dei danni, che ha inoltre minacciato gli operatori di polizia e la comunità cristiana. Ha dichiarato la sua intenzione di vendicare le morti nel conflitto israelo-palestinese.

Il giovane marocchino è stato denunciato per offesa a una confessione religiosa e resistenza a pubblico ufficiale. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio in cui gli apparati di prevenzione in Italia stanno intensificando i loro sforzi per monitorare e contrastare le minacce legate al terrorismo e all’estremismo religioso. In questo anno, ben 59 individui sono stati espulsi a causa della loro pericolosità, mentre 18 persone sono state arrestate per il loro coinvolgimento in formazioni terroristiche o attività estremiste religiose.

Questi episodi sono un chiaro segnale della determinazione delle autorità italiane nel proteggere la sicurezza pubblica e affrontare le minacce provenienti da individui pericolosi. La vigilanza e l’azione contro il terrorismo e l’estremismo religioso rimangono una priorità costante per garantire la pace e la stabilità all’interno del paese.