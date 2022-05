FROSINONE- “Ringrazio la dottoressa Pierpaola D’Alessandro, che andrà a svolgere un importante incarico al Comune di Roma, per lo straordinario lavoro svolto in questi due anni durissimi di contrasto alla pandemia e di rilancio del sistema sanitario ciociaro. Ora per un breve periodo ci sarà una facente funzione, come prevede la norma, nella persona della direttrice sanitaria. È stato già avviato l’iter per nominare rapidamente il nuovo direttore generale il cui compito sarà quello di portare avanti l’atto aziendale recentemente approvato e gli interventi previsti dal PNRR”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.