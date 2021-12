ROMA – L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato uno stravolgimento significativo nelle vite di tutti ed in particolare dei bambini ed adolescenti, legato soprattutto alla improvvisa chiusura delle scuole, all’isolamento in casa e alla interruzione dei rapporti interpersonali. Ne parliamo domani 21 dicembre a partire dalle ore 15.00 in diretta streaming dalla sala del Commendatore #aslroma1.

Un’iniziativa che mette insieme i professionisti della ASL Roma 1 e della Asl Roma 6

presentazione del libro “Bambini e adolescenti a distanza. Il disagio psichico e l’emergenza psicopatologica durante la Pandemia da Covid-19”, di Stefania Di Biasi e Diana Di Pietro.

Interverranno: Angelo Tanese, Commissario Straordinario della ASL Roma 1, Narciso Mostarda, Commissario Straordinario della ASL Roma 6, Carola Magni, Ufficio Salute Mentale Regione Lazio, Maria Luisa Scattoni, Istituto Superiore di Sanità.

È possibile seguire la tavola rotonda in streaming usando questo link https://youtu.be/DQ4Vg_BxqUo

