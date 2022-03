ROMA – Asl Roma 3, approvata la mozione: sarà assunto più personale di neuropsichiatria infantile. Ad annunciarlo è il consigliere capitolino e vicepresidente dell’Aula Giulio Cesare Paolo Ferrara, che spiega: “Le strutture sanitarie locali dovranno ora essere dotate

di personale specializzato per garantire una pronta assistenza e una continuità di cura per i minori con patologie e persone con fragilità. Nei giorni scorsi abbiamo partecipato alla lotta e alle rivendicazioni del Comitato promotore, che ha mobilitato genitori e docenti, raccolto migliaia di firme e avviato due sondaggi i cui risultati sono drammatici, perché la carenza di personale presso la Asl Roma 3 sta mettendo in ginocchio le famiglie e il personale scolastico”.

“La loro richiesta alla Regione Lazio e alla Asl Roma 3, presentata lo scorso 11 febbraio 2022, il flash mob sotto la sede della Asl (leggi qui), le inchieste giornalistiche, la mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma X proposta dal Movimento 5 Stelle, presentata anche nei Municipi XI, XII e Comune di Fiumicino in quanto territori ricadenti sotto la competenza della Asl Roma 3, e ora questa mia appena approvata in Assemblea Capitolina, stanno sortendo i primi effetti“, racconta Ferrara.

“Come primo risultato – dice -, la direttrice generale della Asl Roma 3, la dottoressa Francesca Milito, ha comunicato formalmente al Comitato che la Asl Roma 3 ha avviato le procedure di impiego di professionisti della medicina specialistica ambulatoriale, ovvero procedure di assunzione per reclutare medici, psicologi e assistenti sociali al fine di assicurare l’accoglienza e la presa in carico dei minori. Noi ci godiamo queste prime vittorie e manteniamo alta la guardia, continuando ad appoggiare il Comitato nelle sue interlocuzioni presso la Regione Lazio e il Parlamento. Lavoreremo pancia a terra – chiarisce – finché il problema non sarà definitivamente risolto“.