Mancano neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età evolutiva, assistenti sociali, logopedisti, Tnpee nei servizi di neuropsichiatria infantile della ASL Roma 3.

La situazione sta portando all’esasperazione delle famiglie, che si trovano da sole senza cure e assistenza. Una battaglia che genitori e docenti stanno portando avanti anche attraverso una raccolta firme a difesa del diritto alle cure e all’assistenza per i minori con patologie, sposata dal Movimento 5 Stelle. La Asl Roma 3, a cui fanno riferimento i Municipi X, XI e XII di Roma e l’intera città di Fiumicino, ha così replicato a queste proteste partite dai cittadini e raccolte dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, che hanno organizzato per domani, giovedì 17 febbraio, un flash mob a Casal Bernocchi: “Asl Roma 3, consapevole dei disagi che le famiglie del territorio stanno vivendo, si sta impegnando per garantire il servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva, con il dimensionamento adeguato e rispondente alla domanda di salute delle famiglie, investendo su risorse umane qualificate e risorse strutturali, in attesa delle assunzioni di personale dedicato a tempo pieno ed indeterminato. Nonostante le criticità del periodo pandemico e le difficoltà nel reperire gli specialisti – prosegue in una nota la Asl – l’azienda sanitaria ha attivato le procedure di impiego di professionisti della medicina specialistica ambulatoriale e/o assunzione per assicurare l’accoglienza e la presa in carico dei minori che risponde a uno specifico piano personalizzato e integrato con servizi sociali”.