Si è tenuto domenica scorsa al Castello di Santa Severa l’evento per la promozione dell’Ottobre Rosa con la “Camminata in rosa” organizzato in collaborazione tra la Asl Roma 4 e il comune di Santa Marinella, sempre attento alle tematiche di screening e in generale di salute della popolazione. La giornata è’ stata aperta dal sindaco di Santa Marinella, avv. Pietro Tidei e dal direttore generale della Asl Roma 4, dott.ssa Cristina Matranga. Gli operatori della Asl Roma 4 hanno accolto gli utenti che hanno partecipato alla camminata e, oltre alle attività di screening mammografico, sono state promosse le seguenti attività: Educazione sanitaria per la prevenzione della diffusione delle infezioni negli ambienti comunitari, promozione delle vaccinazioni e dei test di screening per tumore del colon retto e del collo dell’utero, relazioni a tema; misurazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, saturazione di ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca, glicemia capillare; consigli alimentari e monitoraggio del BMI: alimentazione del bambino secondo la fascia di età, alimentazione dell’adulto , alimentazione nell’anziano (over 65) ; consigli alimentari per persone con particolari patologie: insufficienza renale, insufficienza epatica, iperglicemia, iperinsulinemia, ipercolesterolemia, diabete, ecc; vaccinazioni: vaccinazione HPV, antinfluenzale, anticovid, antitetanica, antipneumococcica, ecc; screening mammografico.La partecipazione è stata alta e sono state effettuate le seguenti prestazioni:

39 screening del colon retto; 57 misurazioni dei parametri vitali ;49 mammografie ; 50 appuntamenti per pap test; 43 vaccinazioni