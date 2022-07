Mercoledì 13 luglio il taglio del nastro alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato. In entrambi i centri le attività tradizionali già presenti nei consultori del territorio, legate alla gravidanza ed al puerperio, sono state affiancate da nuovi servizi.

ROMA – Saranno inaugurati mercoledì 13 luglio i due consultori del distretto 2 della Asl Roma 4, oggetto entrambi di interventi di restyling per migliorare l’accoglienza dei cittadini, che vi potranno trovare una vasta gamma di servizi socio-sanitari dedicati alle diverse fasce di età e non solo.

“L’obiettivo – sottolinea il Direttore Generale, Cristina Matranga – è quello di assicurare una presa in carico totale, rispetto al bisogno di cura richiesto, in un unico luogo creando così per la donna e la sua famiglia un ambiente intimo nel quale sentirsi accolta, ascoltata e seguita. Cerveteri e Ladispoli – ha aggiunto – sono territori complessi caratterizzati dalla presenza di comunità diverse, per etnia e cultura, e dove la domanda di salute si lega spesso a quella sociale. Proprio per questo abbiamo voluto garantire nei due consultori anche la presenza di mediatori culturali e assistenti sociali”.

In entrambi i centri le attività tradizionali già presenti nei consultori del territorio, legate alla gravidanza ed al puerperio, sono state affiancate da nuovi servizi. L’apertura di un ambulatorio del percorso nascita il sabato mattina strettamente connesso al punto nascita dell’Ospedale San Paolo, nel quale saranno presenti i professionisti dell’equipe del reparto di Ginecologia e Ostetricia; il laboratorio prelievi; il punto di ascolto con i mediatori culturali.

E’ prevista poi l’attivazione, in entrambi i consultori, di Corsi di accompagnamento alla nascita che possano accogliere le gestanti già a partire dalle prime settimane di gravidanza, con incontri informativi e di orientamento.

Durante l’inaugurazione verrà anche presentato il nuovo software Percorso Nascita 4.0 che la Roma 4 mette a disposizione delle future mamme che si rivolgono ai consultori del territorio.

Nella struttura di Cerveteri saranno presenti anche gli operatori del servizio vaccinale che seguiranno mamme e bambino nelle diverse fasi, consigliando il giusto piano di prevenzione vaccinale.

“Colgo l’occasione – ha concluso il direttore generale – per invitare la popolazione tutta e le associazioni del territorio alle due inaugurazioni. Saranno il momento per far conoscere le tante e diverse attività territoriali che la Asl offre a tutta la famiglia”.

“Si tratta di un potenziamento dei servizi offerti davvero importante quello adoperato dalla Asl Roma 4 – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in questo modo il Consultorio della nostra città diventerà un vero e proprio punto di riferimento per la Donna e la sua famiglia, un luogo nel quale sentirsi accolta, ascoltata e seguita in ogni sua esigenza. Il giorno dell’inaugurazione sarà anche occasione per presentare il nuovo software ‘Percorso Nascita 4.0’, un servizio che la Asl territoriale mette a disposizione delle gestanti che si rivolgono ai consultori del territorio”.

“Con la Asl Roma 4, che ringrazio per il grande lavoro, ancor più intenso, che ha svolto in questi due anni di crisi pandemica, a partire dal Direttore Generale Dottoressa Cristina Matranga fino a ogni singolo dipendente con il quale abbiamo avuto modo di interfacciarci con quotidianità in questo periodo, c’è sempre stato un eccellente dialogo e una continua e reciproca collaborazione – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – invito la cittadinanza, le Associazioni e tutte le realtà interessate a partecipare all’inaugurazione di mercoledì. Sarà occasione per loro per conoscere questo importantissimo nuovo servizio per il territorio e tutte le altre attività della Asl Roma 4 per le famiglie”.

“Con l’occasione – conclude la Gubetti – ringrazio l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, che interverrà in occasione dell’inaugurazione, e che sempre, in particolar modo durante la fase pandemica, si è dimostrato attento e presente alle esigenze del territorio e delle Amministrazioni comunali”.

“L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto negli ultimi anni ha purtroppo messo in evidenza la fragilità del sistema sanitario nazionale. Un consultorio completamente rinnovato con ulteriori e potenziati servizi a disposizione delle famiglie sono una riposta concreta e di importanza fondamentale per la nostra città”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha commentato l’inaugurazione, mercoledì 13 luglio alle ore 10:30, del consultorio di via Nino Bixio 27, a cui parteciperanno il direttore Generale della Asl dott.ssa Cristina Matranga e l’assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato. Nei mesi scorsi la struttura è stata oggetto di un profondo restyling da parte della Asl Roma 4 a cui è seguito un potenziamento dei servizi. Nel centro di via Nino Bixio, infatti, oltre alle attività tradizionali già presenti nei consultori del territorio, si affiancheranno un ambulatorio ginecologico dedicato alle gestanti nel quale, ogni sabato, saranno presenti i professionisti dell’equipe del reparto di Ginecologia e Ostetricia del San Paolo, il laboratorio prelievi, il punto di ascolto con i mediatori culturali. “Ringraziamo la Asl – ha concluso Grando – per avere ristrutturato e potenziato il consultorio, che svolge un servizio fondamentale per la nostra comunità”.