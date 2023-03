MONTEFIASCONE (Viterbo) – Questa mattina presso la struttura sanitaria di Montefiascone è stata inaugurata l’esposizione permanente “Lo sguardo giovane sulla prevenzione” realizzata dai ragazzi del Liceo artistico di Viterbo IISS Orioli, al termine di un corso sul tema della prevenzione del tumore al seno, organizzato dall’associazione Aman e dalla Chirurgia senologica di Belcolle.

La cerimonia di oggi, in occasione della giornata dell’8 marzo, si è svolta alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Montefiascone, Giulia De Santis, del direttore generale ff della Asl di Viterbo, Antonella Proietti, della presidente dell’associazione Aman, Maria Neve, del dirigente scolastico dell’Istituto Orioli, Simonetta Pachella, del direttore dell’unità operativa Diagnostica e screening senologico, Emiliana Pannega, e dei ragazzi del Liceo artistico.

L’allestimento è stato curato dai professionisti che operano nella struttura falisca, mentre i pannelli sono stati realizzati dal Comune di Montefiascone. Il risultato è un percorso espositivo emozionante che guida i cittadini assistiti che, ogni giorno, si rivolgono presso la struttura falisca, trasmettendo loro un messaggio positivo e coinvolgente sul tema della prevenzione del tumore al seno.

“La creatività dei ragazzi – commenta il direttore generale ff della Asl viterbese, Antonella Proietti – è un mezzo potente attraverso il quale sensibilizzare rispetto al prendersi cura della propria salute e dei propri cari. Da soli, noi professionisti della sanità, non saremmo in grado di veicolare adeguatamente questo messaggio davvero vitale. Ringrazio la sindaca De Santis, e tutta l’Amministrazione comunale di Montefiascone, per aver dimostrato, anche in questa occasione, grande sensibilità, consentendo ai lavori realizzati di poter essere impressi nei pannelli e visionati permanentemente. Così, come ancora una volta, il ringraziamento sincero dell’azienda sanitaria va all’associazione Aman e all’Istituto Orioli, per la preziosa sinergia che si è venuta a creare, in questo caso su un tema così importante, come quello della prevenzione”.