VITERBO- In occasione della Giornata nazionale sui disturbi alimentari, del fiocchetto lilla, che si celebra ogni anno il 15 di marzo, questa mattina, alla Cittadella della salute di Viterbo, è stata inaugurata la mostra “Vinciamo insieme i disturbi alimentari”, organizzata dall’associazione Donna Donna onlus, con il patrocinio della Asl di Viterbo.

All’iniziativa, tra gli altri, hanno partecipato la fondatrice dell’associazione, Nadia Accetti, il direttore amministrativo aziendale, Simona Di Giovanni, la consigliera comunale, Antonella Sberna, il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Viterbo, Salvatore Menditto, i direttori dei dipartimenti di Salute mentale e di Prevenzione della Asl, i direttori delle unità operative di Neuropsichiatria infantile e Servizio sociale, le insegnanti e i ragazzi dell’Istituto Orioli di Viterbo e dell’Istituto comprensivo Canevari.

La mostra itinerante resterà per alcuni giorni alla Cittadella prima di approdare al Consiglio regionale del Lazio. Tra i pannelli esposti, anche il poster informativo che, tramite un QR code, permette di accedere facilmente all’opuscolo nazionale di informazione realizzato dal Ministero della Salute: “Conoscere, affrontare e vincere i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”.

“L’arte attraverso la fotografia – commenta Nadia Accetti – è uno strumento di grande impatto per divulgare il nostro messaggio di prevenzione e di lotta contro ogni tipo di violenza. La partecipazione dei ragazzi dell’Orioli e della Canevari e dei professionisti dell’azienda sanitaria è stato anche un importante momento di confronto e di ascolto con la Asl che, sul fronte dei disturbi alimentari, ha annunciato l’attivazione a breve di nuovi importanti servizi. La nostra associazione sarà sempre al fianco della Asl, proseguendo in un percorso di collaborazione e di crescita comune che abbiamo avviato ormai da anni. Infine, la presenza dell’istituto Orioli alla inaugurazione della mostra ha assunto un valore importante e altamente simbolico, con la dedica della cerimonia alla dirigente scolastica, Simonetta Pachella, recentemente scomparsa, grande sostenitrice delle nostre iniziative, e a Giacinta, una ragazza divorata dall’anoressia che, pur non essendo più tra noi, rimane come presenza costante che ci impegna a proseguire lavorando insieme per un obiettivo comune”.

“Pur non essendo stato presente per un impegno sopraggiunto – conclude il commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – ho voluto fortemente che la mostra si svolgesse alla Cittadella della salute, affinché possa essere vista e condivisa da un numero più alto possibile di persone. Tra queste nei prossimi giorni ci sarò anche io, perché su questi temi è giusto e doveroso impegnarsi in prima persona”.