VITERBO- Questa mattina, presso l’unità operativa di Chirurgia senologica, diretta da Francesco Cavaliere, Aman Odv ha donato 60 bag porta drenaggio, realizzate dalle volontarie dell’associazione, per le donne operate di tumore al seno.

All’incontro hanno partecipato il direttore generale ff della Asl di Viterbo, Antonella Proietti, il presidente Aman, Maria Neve, il team della Chirurgia senologica, la direzione sanitaria di presidio e le volontarie dell’associazione, da anni a fianco dei professionisti sanitari e dei pazienti oncologici della Tuscia.

“L’iniziativa – spiega Maria Neve – ci è stata presentata da Stefania Messina, della rete nazionale ‘Bags for life’, che ha per scopo la produzione di borse da donare a pazienti portatori di drenaggio linfatico. La proposta è stata accolta con entusiasmo dalle volontarie Aman, creando un gruppo di lavoro, dove ognuna con la propria volontà e fantasia ha contribuito a realizzare in poche settimane più di 60 piccole carezze di tessuto che vogliono essere un messaggio di speranza, una coccola per tutte le pazienti a cui saranno regalate. Fare volontariato non è tempo sprecato, ma è tempo donato!”.

Aman si conferma, quindi, uno dei principali “alleati” per la Chirurgia senologica di Belcolle che, insieme alla Chirurgia plastica, si occupa della gestione chirurgica delle pazienti, attraverso percorsi personalizzati volti a garantire la migliore presa in carico in rapporto alla patologia, alle caratteristiche e ai bisogni di salute di ogni donna. I professionisti dell’unità operativa visitano tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, presso l’ospedale viterbese, ogni martedì del mese negli ambulatori dedicati di Tarquinia, Orte, Soriano nel Cimino e Civita Castellana, con accesso tramite Cup, ma anche diretto, nel caso si ravvisino situazioni più delicate.

La struttura si avvale di una équipe medico infermieristica dedicata e lavora nel contesto della Breast unit nella quale sono integrate tutte le specialità che trasversalmente collaborano alla presa in carico della paziente senologica. L’unità operativa è nata nel 2018 e, da allora, ha sempre incrementato la propria attività ambulatoriale e chirurgica che oggi conta circa 4000 visite e 600 interventi l’anno, collaborando strettamente con altre realtà come le università La Sapienza, Roma 3, del Foro Italico di Roma, della Tuscia e con il San Raffaele di Roma.

La particolare attenzione alle esigenze dell’utenza è anche garantita dalla collaborazione con le associazioni di volontariato, a partire da Aman con la quale la Chirurgia senologica collabora in numerose attività di promozione della prevenzione e di sensibilizzazione alle problematiche del carcinoma mammario.

“La collaborazione e l’integrazione tra i nostri professionisti e il mondo del volontariato – ha commentato il direttore generale ff della Asl, Antonella Proietti – è un valore enorme per l’azienda. Sono rimasta meravigliata nel constatare come queste meravigliose bag, realizzate a mano dalle volontarie Aman, siano in grado di trasmettere una carica percepibile e coinvolgente di sensibilità e di emozione. Un’attenzione, anche nei dettagli, volta, come sostiene la presidente Neve, a regalare un sorriso e una carezza alle donne colpite dal tumore al seno che si rivolgono presso la nostra struttura. A tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questa splendida iniziativa, un grazie di cuore da parte della Asl di Viterbo”.