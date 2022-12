VITERBO- Da sabato 17 dicembre, venendo incontro alle richieste avanzate in tal senso da una fascia della popolazione, la Asl di Viterbo, oltre all’accesso diretto al servizio Punto prelievi, ha reintrodotto anche la possibilità di accedere su prenotazione.

Questa ulteriore modalità, rispetto all’abituale, verrà applicata esclusivamente nei sabati di ogni mese presso gli ospedali di Acquapendente, Montefiascone, Tarquinia e Belcolle e alla Cittadella della salute di Viterbo. All’ospedale Andosilla di Civita Castellana, in via sperimentale, la modalità di accesso con prenotazione sarà operativa tutti i giorni, dal lunedì al sabato, contestualmente all’accesso diretto. Già a partire dalla settimana corrente, sono disponibili le agende attraverso le quali il cittadino assistito può prenotare la prestazione, potendo indicare all’operatore (compatibilmente con gli slot ancora disponibili) la scelta del giorno, della sede e della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 alle 10. La prenotazione può essere effettuata ogni giorno, dalle ore 11 e fino alla chiusura dei Cup aziendali. Al Cup il cittadino riceverà la conferma della prenotazione, l’etichetta da presentare al momento dell’esecuzione della prestazione agli operatori del Punto prelievo e, se lo desidera, le credenziali per poter scaricare online il suo referto, sulla piattaforma della Regione, LazioEscape. Quando l’utente tornerà per il prelievo, nel giorno e nell’orario indicato, avrà un accesso prioritario e dedicato, al fine di non ripetere ulteriori attese. Nel caso in cui in cui subentrasse la necessità di disdire la prenotazione, entro, e non oltre, i tre giorni prima della prestazione è possibile effettuare la disdetta direttamente agli sportelli Cup o chiamando il numero verde 800324423, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13.